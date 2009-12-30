НБУ сегодня выйдет на межбанк с интервенцией в 100 млн. долл.

Национальный банк Украины сегодня выйдет на межбанк с валютной интервенцией в объеме 100 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Как уточнил директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК, курс интервенции будет на уровне 7,9748 грн.

Напомним, согласно постановлению регулятора, Национальный банк Украины будет применять санкции к банкам за нецелевое использование валюты, приобретенной во время целевых интервенций и аукционов.