НБУ сегодня выйдет на межбанк

Национальный банк Украины сегодня выйдет на межбанк с валютной интервенцией в объеме 100 млн. долл. по курсу 7,97 грн. за долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Как уточнил директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК, курс интервенции будет на уровне 7,9748 грн.