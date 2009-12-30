Эксперт: доллар будет находиться между 8 и 9 грн.

В течение первого квартала 2010 года будет преобладать девальвационное давление на гривню, и валютный рынок будет находиться у нижней границы коридора курсовых колебаний между уровнями 8 и 9 грн./долл.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Впрочем, сделал он оговорку, «ключевым фактором курсовых скачков должен стать наличный валютный рынок, динамика которого будет во многом определяться психологическим фоном, окружающим президентские выборы». Ослабление курса гривни во вторник, 29 декабря, было продиктовано не наличным рынком, а безналичным, отметил экономист. Однако, считает он, если межбанковский валютный рынок сегодня продолжит резкую девальвацию, то соответствующие настроения могут быстро перекинуться на наличный рынок, функционирующий и в праздничные дни.

По словам А.БЛИНОВА, вторник, 29 декабря, был отмечен резким для последнего времени ростом курса доллара. Он отметил, что вчера гривня подешевела к доллару на 0,7%. «При этом в первой половине дня Нацбанк вышел с традиционной интервенцией на покупку доллара по 7,965 грн./долл., но его предложение уже не было интересным для рынка при рабочих курсах 7,975-7,985 грн./долл.», - подчеркнул экономист. По его мнению, такое поведение валютного рынка отражает изменившуюся обстановку: с рынка ушел фактор увеличения капитала «Проминвестбанка» на 500 млн. долларов, которые необходимо было перевести в гривню до 25 декабря.