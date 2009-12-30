Порошенко убежден в необходимости сотрудничества Украины с МВФ

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО убежден в необходимости продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом с целью реализации антикризисной программы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал на итоговой пресс-конференции.

«Я убежден, что сотрудничество с МВФ является ключевым и необходимым элементом в проведении антикризисной программы украинского правительства», - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО считает, что именно поэтому Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ, выполнить свои обязательства перед фондом, что усилит сотрудничество и создаст дополнительные возможности для сотрудничества с Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным инвестиционным банком, получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

«Это дает дополнительные возможности в этот чрезвычайно тяжелый антикризисный 2010 год – иметь существенную финансовую помощь, что поможет преодолеть кризис», - сказал он.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. дол.