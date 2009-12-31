Рубль за год потерял 4%

Рубль завершил последние валютные торги года на ММВБ снижением к корзине на 10 копеек и к доллару - на 23 копейки, подорожал к евро на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия 29 декабря, свидетельствуют данные биржи. Несмотря на масштабную девальвацию, рубль за год потерял всего 4% к корзине, сообщает РИА Новости.

Стоимость корзины на 17.00 мск среды составила 36,20 рубля против 36,10 на закрытии вторника. По итогам последних валютных торгов 2008 года стоимость корзины составляла 34,8 рубля. Таким образом, обесценение российской валюты за год в номинальном выражении составило 4% к корзине.

Курс доллара расчетами "завтра" на момент закрытия сессии зафиксирован на отметке 30,29 рубля (плюс 23 копейки к предыдущему закрытию), курс евро расчетами "завтра" - 43,42 рубля (минус 7 копеек).

Цены на нефть в течение дня оставались стабильными вблизи отметки 78 долларов за баррель марки Brent.

Американская валюта в среду возобновила рост на Forex: пара евро-доллар к закрытию сессии в России торговалась на отметке 1,4323 доллара за евро против 1,4439 доллара во вторник вечером.

В среду на ММВБ в условиях низкой ликвидности сохранялась заметная волатильность, а ситуация определялась клиентскими заявками.

"Сегодня достаточно тонкий рынок, ликвидность не очень большая. Соответственно, колебания курса диктуются конъюнктурой клиентских заявок, рыночные факторы сегодня мало влияют на курс. Поэтому движение курса сегодня носило разнонаправленный характер", - прокомментировал итоги последних в этом году торгов заместитель начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук, добавив, что объем сделок доллар-рубль расчетами "завтра" был ниже средних значений - порядка 2 миллиардов долларов.

Он ожидает некоторого укрепления рубля после новогодних каникул.

"Если за эти две недели не произойдет существенных событий, более вероятно некое укрепление рубля, связанное с тем, что после нового года будут заново открываться какие-то позиции международными фондами, соответственно, возможен приток денег из-за рубежа. Плюс накопится экспортная выручка за эти десять дней. Поэтому, я думаю, скорее, баланс будет при открытии рынка в сторону укрепления рубля", - считает Романчук.