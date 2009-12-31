Доллар существенно укрепился против иены

Укрепление доллара против иены в последний день 2009 года стало сильнейшим с 2006 года в ожидании выхода докладов о состоянии экономики США, которые, как ожидают экономисты, продемострируют, что восстановление после рецессии набирает силу и ФРС может начать сворачивание мер экономического стимулирования, сообщает k2kapital.

Доллар также заметно укрепился против евро на спекуляциях о том, что промышленное производство в США растет уже пятый месяц подряд и работодатели не намерены сокращать количество рабочих мест.

Иена торговалась около трехнедельного минимума против евро на перспективах того, что Банк Японии продолжит политику послабления кредитных мер.

Доллар торгуется по цене 92,47 иены по состоянию в 10:20 утра 31 декабря в Токио после 92,44 иен на закрытии торгов в Нью-Йорке, когда он достиг уровня в 92,77 иены - самого сильного показателя с 8 сентября.

За евро на указанный момент дают $ 1,4355 после $ 1,4339 в предыдущую торговую сессию. Евро торгуется на уровне 132,74 иены после касания отметки в 132,79 иены накануне.