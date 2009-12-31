Хоменко: Кабмин должен учитывать особенности каждой области
При формировании госбюджета
Председатель Черниговской областной государственной администрации Владимир ХОМЕНКО считает, что при формировании государственного бюджета центральная власть должна учитывать особенности каждой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
В.ХОМЕНКО выразил сожаление по поводу того, что новый год Украина и область встречают без утвержденного государственного бюджета.
"Формат одной двенадцатой расходов от прошлого года позволит только поддержать жизнедеятельность региона", - отметил он.
Кроме того, В.ХОМЕНКО считает, что финансовые тенденции 2009 года будут иметь место и в начале 2010 года. По его словам, в области не будет возможности ввести с 1 января 2009 года повышенный размер минимальной заработной платы в сумме 869 грн. Также под угрозой окажется финансирование отдельных местных программ, в частности, Программы организации подвоза учеников сельской местности к местам обучения, Программы обеспечения санитарным автотранспортом центральных районных больниц и заведений здравоохранения сельской местности и т.п., потому что это капитальные расходы, которые не могут быть во временной росписи.
"Первый недостаток, что депутаты при утверждении бюджета не учитывают особенности региона. Стоит планировать деньги, а не вносить потом поправки", - сказал председатель Черниговской ОГА.
В.ХОМЕНКО убежден, что депутатам потом не нужно похваляться той или другой суммой, направленной в регион.
"Некоторые люди в грудь себя бьют, что это они решили. Но нужно работать в плановом режиме, без геройства", - считает он.
Как уточнили в Главном финансовом управлении облгосадминистрации, нехватка средств на выплаты только обязательных статей заработной платы (без премий и пр.) и энергоносителей в 2009 году достигала 151 млн. грн. без учета повышенных социальных стандартов и индексации. Эта ситуация повторяется из года в год, и в отдельных районах и городах нехватка средств на зарплату превышает 2 месячных фонда заработной платы.
"Вывод один: нормативы, по которым Минфин рассчитывает наши расходы, как и сам перечень расходов, не отвечает реальным потребностям и нуждается в совершенствовании, внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", - считают в Главном финансовом управлении области.
Всего в 2009 году Черниговская область получила три дотации на социально-экономическое развитие в сумме около 80 млн. грн.