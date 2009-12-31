МВФ разрешил Украине использовать 2 млрд. долл. валютных резервов

Международный валютный фонд (МВФ) разрешил Украине снизить на 2 млрд. долл. международные валютные резервы страны для осуществления внешних выплат, в том числе по оплате за газ.

Об этом говорится в сообщении главы представительства МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

"30 декабря исполнительный совет МВФ дал положительный ответ на просьбу правительства Украины внести поправки в критерии оценки показателей чистых международных резервов, определенных в действующем соглашении stand by, и снизить на 2 млрд. долл. уровень резервов, предусмотренный на конец декабря", - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что переговоры по формированию государственного бюджета Украины продолжаются. «Договоренности с украинскими чиновниками по бюджету на 2010 год, подкрепленные широкой политической поддержкой, станут основанием для продолжения выплат по программе сотрудничества МВФ и Украины», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина достигла договоренности с МВФ о возможности использования золотовалютных резервов Национального банка для покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом УНИАН стало известно от украинского источника, детально информированного о результатах переговоров украинской правительственной делегации с руководством МВФ, прошедших на днях в Вашингтоне.

Справка УНИАН. Валовые международные резервы Национального банка Украины в ноябре 2009 года, по оперативным данным, уменьшились на 1,5%, или 421 млн. долл., – до 27 млрд. 290,9 млн. долл.