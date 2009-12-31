В Северной Корее запрещено хождение иностранной валюты
09:23, 31 декабря 2009Финансы
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Гражданам грозит строжайшее наказание
Власти Северной Кореи запретили хождение иностранной валюты на территории страны, сообщает радио «Свобода».
По информации китайского государственного телеканала CCTV, за использование евро, американских долларов, китайских юаней и любой другой не северокорейской валюты гражданам грозит строжайшее наказание.
Ранее зарубежной валютой в Северной Корее можно было расплатиться в некоторых магазинах и ресторанах.
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