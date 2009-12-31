Минфин: Украина полностью рассчиталась по долгам

Все долговые обязательства Украины по внутреннему и внешнему долгу в 2009 году выполнены своевременно и в полном объеме. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, 30 декабря 2009 года осуществлена выплата по облигациям внутреннего государственного займа в размере 1 млрд. 956,2 млн. грн.

На протяжении текущего года платежи по погашению и обслуживанию государственного долга составили 39 млрд. 590,1 млн. грн., в том числе по внутреннему долгу - 22 млрд. 584,8 млн. грн., по внешнему - 17 млрд. 005,3 млн. грн.

Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Украина в течение кризисного года обеспечила возвращение 46 млрд. грн. внешних государственных займов.

По данным Минфина, за январь-ноябрь 2009 года государственный долг Украины в валютном выражении увеличился на 45,8% или на 11,27 млрд. долл. и составил 35,8 млрд. долл.