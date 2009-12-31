Эксперт: НБУ не дал курсовому скачку развиваться

Национальный банк Украины (НБУ) не дал курсовому скачку развиваться в праздничные дни, обеспечив удержание валютных курсов наличного рынка на ближайшее время.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что среда, 30 декабря, стала последним рабочим днем для межбанка в уходящем 2009 году. «День был отмечен достаточно драматичными событиями на рынке, который больше месяца работал в скучных условиях стабильного обменного курса», - считает экономист.

По его наблюдениям, с утра вчерашнего дня продолжилось активное падение гривни к доллару, которое началось во вторник. За первые два часа работы рынка котировки вышли к уровню 8,05 грн./долл., сообщил экономист.

А.БЛИНОВ отметил, что при этом наличный рынок с утра пошел с опережением по отношению к межбанку: многие банки выставили курс продажи наличного доллара 8,10 грн./долл., что резко контрастировало с курсами 7,98-7,99 грн./долл., наблюдавшимися в обменных пунктах еще в понедельник. Однако около полудня на рынок вышел Нацбанк, на этот раз с «двусторонней» интервенцией, покупая доллары по 7,9685 грн./долл. и продавая их по 7,9748 грн./долл., напомнил экономист. При этом НБУ сделал заявление о готовности продать за день 100 млн. долл., подчеркнул А.БЛИНОВ. «Это предрешило судьбу предновогодней волны роста доллара», - уверен он.

Экономист напомнил, что межбанковский валютный рынок вчера закрылся котировками 7,9820-8,0055 грн./долл., то есть гривня подорожала к доллару на 0,4%. При этом по итогам декабря гривня укрепилась к доллару на незначительные 0,1%, сообщил А.БЛИНОВ. По его подсчетам, по отношению к концу 2008 года рыночный курс также укрепился всего лишь на 0,1%: 30 декабря 2008 года межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,95-8,05 грн./долл.