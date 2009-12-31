Пенсионный фонд до 15 января представит свой бюджет

Кабинет Министров Украины обязал Пенсионный фонд и Министерство труда и социальной политики предоставить до 15 января 2010 года проект бюджета фонда с предложениями о внесении в законодательство изменений для обеспечения сбалансированности бюджета фонда.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 29 декабря 2009 года №1414 «О мерах по организации бюджетного процесса в 2010 году», текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно постановлению, Госказначейство имеет право предоставлять Пенсионному фонду займы сроком до 12 календарных месяцев на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий за счет средств госбюджета без начисления процентов за пользование этими средствами в суммах, определенных на основании расчетов фонда.