Доллар потерял в цене к евро и иене

Доллар на торгах в четверг потерял в цене к евро и иене впервые за четыре торговые сессии на спекуляциях, что ралли американской валюты, наблюдавшееся на этой неделе, зашло слишком далеко, сообщает агентство Bloomberg.

На торгах в четверг доллар подешевел к единой европейской валюте до 1,4414 доллара за евро в сравнении 1,4339 доллара за евро днем ранее.

Стоимость доллара к иене также уменьшилась - до 92,25 иены за доллар по сравнению с 92,44 иены за доллар на торгах в среду, в ходе которых курс доллара к японской валюте достиг максимального с 8 сентября уровня - 92,77 иены за доллар. Евро, напротив, укрепился к иене - до 132,95 иены за евро в сравнении с 132,54 иены за евро днем ранее. Ранее в ходе торгов курс евро к иене достигал максимального с 7 декабря уровня - 133,13 иены за евро.

"Доллар покупали в декабре с целью извлечения прибыли те же инвесторы, которые ранее в текущем году его продавали, - заявил главный стратег по инвестициям SJS Markets Ltd. Дариус Ковальчик (Darius Kowalczyk). - Подобное стремление зафиксировать прибыль перед окончанием года - лишь временное явление".

С начала текущего месяца доллар укрепился к евро на 4%, и на 6,6% - к японской иене. В то же время с начала текущего года доллар потерял в цене по отношению ко всем 16 основным мировым валютам, кроме иены, на фоне постепенного восстановления мировой экономики, которое снизило спрос на мировую резервную валюту.

Статданные по экономике США, которые будут опубликованы на первой неделе 2010 года, могут подтвердить ожидания, что восстановление крупнейшей в мире экономики набирает обороты.

"Комбинация высоких уровней доходности по гособлигациям США и новые признаки нормализации ситуации на рынке труда будут оказывать поддержку доллару", - считает старший стратег по валюте Westpac Banking Corp. Роберт Рении (Robert Rennie).