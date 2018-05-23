Валютный курс в год Тигра: размытые черно-белые полосы...

Украинский наличный валютный рынок отличается неугомонным аппетитом некоторых его участников и, мы не можем без этого, всплесками активности населения. Как и валютные рынки других стран, он поддается влиянию политических интриг, правда, подчиняясь исключительно отечественной логике. Видно поэтому наши эксперты охотно комментируют - что привело к девальвации/ревальвации, но при этом намного менее охотно дают прогноз, чего ждать в ближайшем будущем. Слишком уж велика вероятность попасть не в "яблочко", а в "молоко". Впрочем, как ни странно, их «предсказания» все же востребованы населением. Между тем, не надо преувеличивать миссионерскую необходимость их пророчества, просто многие не хотят дежавю - вновь оказаться в той панической толпе бегущих купить доллары, когда курс зашкалило за десятку в начале уже уходящего года.

В канун новогодних праздников агентство УНИАН обратилось к банкирам, дабы составить гороскоп украинского валютного года белого тигра. Условно обозначим, что валютный год у нас начнется после президентских выборов. Что касается «зимних каникул», то традиционно в этот период «бабки» отдыхают и приток средств в экономику снижается. Так, рост активности в «Альфа Банке» ожидают только во второй декаде января.

А теперь перейдем к курсам. По прогнозу начальника отдела стратегии «OTP Bank» Евгения Зиновьева, до президентских выборов курс «зеленого» будет удерживаться на нынешнем уровне либо даже немного «просядет», евро также изменится незначительно.

Основным риском колебаний на рынке останется спрос населения на фоне политического противостояния или значительных проблем в бюджетной сфере, отметил начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб. «Поэтому, учитывая низкую ликвидность валютного рынка и нестабильность спроса населения на наличную иностранную валюту, мы ожидаем, что волатильность обменного курса в следующем году может быть достаточно высокой», - пояснил Д.Сологуб.

Банкир считает, что цикл резкой девальвации гривни уже завершился. Так как национальная валюта по отношению к доллару с сентября 2008 г. упала на 60%, а валюты других стран подешевели лишь на 10-20%, то Украина получила значительное конкурентное преимущество - это будет способствовать росту объема экспорта. В то же время, импорт будет ограничен вследствие резкого падения покупательской способности, что вызвано девальвацией гривни и снижением реальных доходов населения. Кроме того, размер выплат по внешним долгам в 2010 г. уменьшится, по сравнению с текущим годом. «Мы ожидаем, что в следующем году платежный процесс будет сбалансированным, а значит, с точки зрения фундаментальных экономических факторов, курс гривни должен оставаться примерно на уровне 2009 г., впрочем, нельзя исключать и небольшой ревальвации – на 3-5%», - прогнозирует Д.Сологуб.

В «Альфа Банке» наиболее вероятным сценарием курсовой динамики на 2010 г. считают сохранение курсовой волатильности с вероятностью локальных пиковых показателей и откатов под влиянием ряда «раздражающих» факторов как экономического, так и политического характера. «При этом сохранение курсового равновесия на текущих уровнях на протяжении всего 2010 г. является маловероятным...» - подчеркнули в банке.

Финансисты также прогнозируют возможное возвращение в Украину после выборов оффшорной валюты. Как считает советник председателя правления «Укргазбанка» Александр Охрименко, сумма составит приблизительно 18 млрд. долл. На этом фоне, по его мнению, гривня может укрепиться до 7,5-7,7 грн./долл. в 2010 году. Но при условии, что новое руководство страны не захочет быстро решить все свои проблемы с дефицитом бюджета, повышением заработных плат и пенсий. «Решить эти проблемы возможно только за счет эмиссии гривни. В таком случае об укреплении нацвалюты можно забыть. Скорее всего, доллар при такой большой эмиссии гривни будет стоить на конец 2010 года около 10 грн.», - подчеркнул эксперт.

С другой стороны, оживление инвестиционной активности и потребления увеличит спрос на импортные товары, оказывая негативное влияние на стабильность национальной валюты, считает Е.Зиновьев. «Таким образом, на стабильность курса гривни будет влиять ряд разнонаправленных факторов. Поэтому мы не ожидаем серьезных колебаний в 2010 году. Краткосрочные спекулятивные атаки могут отклонять курс в ту или иную сторону, но среднегодовой останется в диапазоне 8,00-8,50. Курс гривни к евро может укрепиться в связи со снижением курса евро к доллару на мировом финансовом рынке», - отметил банкир.

Аналитик «Эресте Банка» Марьян Заблоцкий акцентирует внимание на том, каким образом и в каких объемах будет проходить рост монетарной базы в 2010 г. «При условии, что увеличение монетарной базы не будет значительно превышать рост инфляции и ВВП, то, вероятно, курс в конце 2010 года будет 8,4 грн./долл. В середине года нас может ожидать еще одна волна девальвации, которая будет вызвана тем, что стране необходимо перейти на режим более гибкого обменного курса в связи с постоянно падающим уровнем чистых валютных резервов», - считает М.Заблоцкий.

Получается, что до выборов на наличном валютном рынке ситуация будет более-менее спокойной, без особых стрессов, курс гривня/доллар не будет очень отличаться от нынешнего. Как «лягут карты» после, продемонстрирует 2010-й. Варианты развития событий, описанные выше, возможно, помогут поразмышлять о способах сбережения, чтобы «не наступить на грабли» уходящего года.

Юлия Главацкая (УНИАН)