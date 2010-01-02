С 1 января вводится доплата за стаж медикам

Кабинет Министров Украины с 1 января 2010 года ввел доплату за стаж работникам медицинской отрасли.

Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

"С 1 января мы хотим предпринять те шаги, которые не делались 18 лет для системы здравоохранения. В частности, с нового года мы вводим доплату за стаж, за выслугу лет для работников системы здравоохранения", - заявила в конце прошлого года премьер.

Кроме того, с этого года приблизительно на 23% увеличен фонд зарплаты для работников медицинской сферы, но для медиков, имеющих больший стаж, доплаты являются существеннее.

Как известно, на заседании 25 ноября Кабинет Министров рассмотрел и принял ряд решений, касающихся общего реформирования системы здравоохранения в Украине.

В частности, были приняты решения о выделении средств на финансирование пунктов неотложной медицинской помощи, о создании государственной системы аптечных учреждений, о развитии и переоснащении Государственной санитарно-эпидемиологической службы и тому подобное.