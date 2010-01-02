Новогодние и рождественские праздники не отразятся на пенсионных выплатах: в январе все пенсионеры будут получать свои пенсии без задержек и в полном объеме.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, январские выплаты начнутся четвертого числа, как и предусмотрено графиком.

“В декабре 2009 года Пенсионный фонд завершил финансирование выплаты пенсий и денежной помощи по всем регионам Украины", - заявила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Министр добавила, что, несмотря на непринятие Государственного бюджета на 2010 год, Кабинет Министров решил проблему с выплатой повышенных пенсий в январе следующего года детям-инвалидам, инвалидам с детства, лицам, не имеющим права на пенсию и инвалидам из-за принятия изменений в соответствующее постановление.

"Конечно, при любых обстоятельствах, мы не можем допустить задержки или уменьшения пенсионных выплат", - заявила Л.ДЕНИСОВА.

Как известно, 23 декабря премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Госбюджет на 2010 год не был принят из-за отказа парламента его рассматривать.

"То, что страна в 2010 год входит без бюджета – это прямая ответственность и прямая вина именно тех парламентских фракций, которые не рассматривали бюджет, поданный правительством своевременно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в конце года.

Впрочем, глава правительства заверила, что "до завершения президентских выборов страна будет в полном финансовом порядке". "Никаких стрессов для страны не будет. Страна будет жить и работать в финансовой сфере нормально", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.