Инфляция в России за год составила 8,8%

Инфляция в России за декабрь составила 0,4%, а за весь 2009 год - 8,8%. Такие предварительные данные приводит в понедельник Росстат, сообщает РИА Новости.

Последний прогноз Минэкономразвития по инфляции-2009 - 8,8-9,0%.

"По предварительным данным, полученным на основании ежемесячной регистрации потребительских цен на полный перечень товаров и услуг (в период с 21 по 25 декабря 2009 года), индекс потребительских цен в декабре составил 100,4%, за период с начала года - 108,8%", - сообщает Росстат.

В декабре 2008 года инфляция была 0,7%, за год - 13,3%.

По данным Росстата, значения инфляции за декабрь 2009 года и год в целом являются историческим минимумом с 1991 года.

При этом рост цен на продовольственные товары в декабре 2009 года составил 0,6% (за год - 6,1%), а на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции - 0,3% и 6,9% соответственно. В 2008 году цены на продукты питания выросли на 6,5%, без учета плодоовощной продукции - на 7,5%.

Непродовольственные товары в 2009 году дорожали более высокими темпами, чем в 2008 году: 9,7% против 8%. Цены на услуги, наоборот, снизили темпы роста - до 11,6% за 2009 год с 15,9% за 2008 год.

В плане антикризисных мер правительства РФ на 2010 год со ссылкой на прогноз Минэкономразвития отмечается, что в 2010 году будет продолжена тенденция последовательного снижения темпов инфляции.

"При этом в первой половине 2010 года инфляция будет оставаться достаточно низкой (6-7% в годовом выражении) в связи с сохранением высоких спросовых ограничений и прогнозируемым укреплением обменного курса", - отмечается в правительственном документе.