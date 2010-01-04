Падение ВВП Украины замедлилось

Государственный комитет статистики Украины подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Также Госкомстат сообщил, что дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Справка УНИАН. Падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 7,6%.

По прогнозам Кабинета Министров, рост ВВП Украины в 2011 году составит 5,4%, в 2012 году – 7,2%, в 2013 – 6,5%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 9,2% в 2011 году, 7,9% – в 2012 году, 5,5% – в 2013 году.

Рост цен производителей ожидается на уровне 12,9% (декабрь к декабрю) в 2011 году, 10,3% – в 2012 году и 9,5% – в 2013 году.

Согласно постановлению №973 от 12 сентября 2009 года, Кабмин прогнозирует в 2010 году инфляцию на уровне 9,7% и рост ВВП – 3,7%.