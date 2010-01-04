ГЛАВНОЕ на 4 января (день)

Хроника дня

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Экономика

Падение ВВП Украины замедлилось

Государственный комитет статистики Украины подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Также Госкомстат сообщил, что дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Законодательство

С 1 января 2010 г. должны были вступить в силу два новых антикоррупционных закона, принятых еще летом 2009 года - «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» и «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений». Однако в последние дни декабря произошел ряд законодательных изменений, которые отодвинули вступление в силу нового антикоррупционного законодательства еще на три месяца.

Как сообщила УНИАН юрист адвокатской компании Arzinger Катерина ЗАДОРОЖНАЯ, 29 декабря 2009 года Президент Украины подписал принятый Верховной Радой Украины 23.12.2009 года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции". 30 декабря 2009 года указанный закон был опубликован в «Урядовом курьере» (№ 244) и, таким образом, вступил в силу 30 декабря 2009 года.

Согласно данному Закону, Законы принятые Верховной Радой Украины 11.06.2009 года антикоррупционных законов (а именно: Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», Закон Украины «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения») вступят в силу с 1 апреля 2010 года (а не с 1 января 2010 г., как предполагалось ранее - УНИАН).

Тем не менее, в свете приближающихся президентских выборов, интересно подробнее ознакомиться с нововведениями, которые должны были вступить в силу, и посмотреть, какие нормы этих законов могли бы затронуть участников избирательного процесса.

Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» должен, по задумке авторов, обеспечить эффективную защиту государства и общества от коррупционных проявлений, а также дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительных органов. Это было заявлено авторами проекта.

По сравнению с действующим до последнего времени законодательством, новый Закон существенно расширяет перечень субъектов ответственности за коррупционные действия. Так, по новому Закону к таковым, кроме госслужащих, депутатов, должностных лиц местного самоуправления, относятся также Президент, Председатель Верховной Рады Украины, депутаты, члены Кабинета министров Украины, судьи, работники органов прокуратуры, таможенной, налоговой службы и др. Закон выделяет отдельную группу лиц, которые приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или органов местного самоуправления. Это члены избирательных комиссий, помощники-консультанты народных депутатов Украины, нотариусы, аудиторы, третейские судьи и другие. Список достаточно обширный, отмечает юрист.

Осуществление мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных правонарушений возложено на специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины (специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции).

Также Закон устанавливает ряд ограничений для субъектов ответственности за коррупционные действия. В частности, вводятся ограничения в отношении получения подарков и ограничения в отношении работы близких родственников в непосредственном подчинении. Все ограничения сохраняются еще в течение двух лет также и у лиц, которые прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства и органов местного самоуправления.

Еще одним нововведением, закрепленном в новом Законе, является проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов с целью выявления в них нормы, которая может способствовать совершению коррупционных правонарушений. Порядок и методология проведения такой экспертизы, а также порядок придания огласке ее результатов должны определяться Кабинетом министров Украины. Однако такие документы на сегодняшний день пока не утверждены, добавила юрист.

Еще один Закон, вступающий в силу не в январе, а с 1 апреля 2010 года - «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» (№ 1507-VI от 11 июня 2009 года) устанавливает ответственность юридических лиц за совершение их уполномоченными лицами коррупционных правонарушений, а также определяет порядок привлечения их к ответственности. Так, согласно указанному Закону, юридическое лицо несет ответственность за совершение от его имени и в его интересах его руководителем, основателем, участником или другим уполномоченным лицом, самостоятельно или в соучастии, коррупционных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Вследствие таких обстоятельств на юридические лица судом могут быть наложены такие виды взысканий: штраф, запрет заниматься определенным видом деятельности, конфискация имущества, ликвидация юридического лица. Наряду с указанными взысканиями продолжают действовать санкции, применяемые к совершившим коррупционные деяния физическим лицам.

Производство по такой категории дел ведется прокурором, который составляет протокол о нарушении и отправляет его в суд. Суд обязан рассмотреть дело относительно юридического лица в пятнадцатидневный срок со дня поступления протокола в суд.

Как считает К.ЗАДОРОЖНАЯ, по сути, Закон Украины «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» устанавливает отдельный порядок и процедуру рассмотрения дел, связанных с привлечением к ответственности юридических лиц за совершение их уполномоченными лицами коррупционных правонарушений, что является отдельным видом судопроизводства.

Строительство

ГИУ выполнило программу обеспечения жильем льготников

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) по состоянию на 25 декабря 2009 года выполнило правительственную программу обеспечения жильем льготников по выкупу жилья в недостроенных жилых домах со степенью готовности более 70% на 97,6%.

Об этом сообщается на официальном сайте ГИУ.

Согласно сообщению, ГИУ заключило договора на приобретение 5508 квартир в 174 объектах, строительство которых завершено, на общую сумму 1,477 млрд. грн.

По состоянию на конец дня 25 декабря 2009 года (запланированная дата ввода всех жилых объектов, участвующих в программе) на балансе ГИУ находилось 3812 квартир на общую сумму 1,047 млрд. грн. в 137 объектах завершенного и незавершенного строительства, которые передаются в соответствии с утвержденными списками распределения жилья к главным распорядителям бюджетных средств и органов самоуправления.

При этом ГИУ совместно с Министерством регионального развития и строительства Украины завершает процесс оформления и принятия на баланс 1810 квартир на общую сумму 0,482 млрд. грн. в 39 объектах незавершенного строительства в связи со сдачей их в эксплуатацию в период с 21 по 25 декабря 2009 года. Эти квартиры в ближайшее время должны быть распределены Координационным советом.

С начала реализации программы Координационный совет распределил 1717 квартир (30% от количества квартир, приобретенных ГИУ) между работниками Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры Украины и местных органов власти для приобретения квартир очередникам и льготникам, ставшим на квартирный учет до 1 января 2009 года.

Кроме того, ГИУ профинансировала приобретение 114 готовых квартир в городах Боярка и Кагарлык Киевской области на общую сумму 52,015 млн. грн., которые были переданы работникам МВД.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития и строительства, правительственная программа по выкупу Государственным ипотечным учреждением квартир в недостроенных объектах со степенью готовности более 70% для передачи их льготникам в 2009 году выполнена на 98,2%.

Транспорт

Морская и речная отрасль Украины увеличила чистую прибыль

По оперативным данным, в 2009 году предприятия морского и речного транспорта Украины получили 2 млрд. 373 млн. грн. чистой прибыли, что в 2,3 раза больше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в 2009 году предприятия морехозяйственного комплекса получили доходов на общую сумму 12 млрд. 505 млн. грн., что на 33,5% больше аналогичного показателя 2008 года. В связи с приростом доходных показателей в государственный бюджет Украины на протяжении 2009 года перечислено 1 млрд. 965 млн. грн., что превышает показатель 2008 года на 121%.

Агро

Поземельную книгу введут в 2011 году

Кабинет министров Украины перенес на год вступление в силу порядка ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли.

Об этом говорится в постановлении правительства №1404 от 23 декабря 2009 года «О внесении изменения в пункт 3 постановления КМУ №1021 от 9 сентября 2009 года», опубликованном на Правительственном портале.

Как указывается в сообщении, постановление №1021 «Об утверждении порядка ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли» вступает в силу с 1 января 2011 года вместо 1 января 2010 года.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 3 января.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,04 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках сегодня также без изменений по сравнению с 3 января – 11,52/11,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,57 грн./евро, по продаже – в пределах 11,59-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 января понизился на 0,2% и составляет в среднем 0,2568 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2651 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2620-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также без изменений по сравнению с 3 января – 11,52/11,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,55 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 января понизился на 0,1% и сегодня составляет 0,2562/0,2658 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2680 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на 31 декабря 2009 года составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 11,448893, к российскому рублю – 0,26402.