Страховщики договорились с Госфинуслуг

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ и президент Украинской федерации страхования (УФС) Александр ЗАВАДА подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что подписание проводилось в рамках очередного общего собрания федерации.

Также сообщается, что данным соглашением закрепляются принципы взаимопонимания и сотрудничества между Госфинуслуг и УФС. В ходе реализации меморандума планируется повысить уровень информационного, материально-технического обеспечения Госфинуслуг; обеспечить прозрачность, оперативность, эффективность и прогнозируемость регулирования деятельности страховых компаний.

Оперативное взаимодействие при реализации статей меморандума будет направлено на внедрение антикризисных мероприятий, создание условий развития, в первую очередь, тех сегментов рынка, которые являются социально значимыми и нуждаются в высоком уровне регулирования, налаживание прозрачных и равноправных отношений между участниками рынка финансовых услуг.

Приоритетными направлениями на ближайшее время стороны считают: обеспечение достоверности финансовой отчетности страховщиков, в т.ч. путем повышения ответственности аудиторов и актуариев; расширение объема информации, которая подлежит обнародованию страховщиками; внедрение пруденциального надзора; создание условий для перехода страхового рынка на общую систему налогообложения.

Кроме того, УФС совместно с Госфинуслуг планируют ввести институт омбудсмена для защиты прав страховщиков и потребителей страховых услуг; обеспечить функционирование системы гарантирования выплат по договорам страхования жизни; адаптировать законодательную базу Украины к требованиям и нормам Европейского союза.

Справка УНИАН. Украинская федерация страхования (УФС) зарегистрирована 23 декабря 2008 года.

Участниками федерации являются: НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО АСК «ИНГО Украина», СГ «ТАС», ОАО СК «Универсальная», ЗАО СК «АХА Страхование», ЗАО «Европейское туристическое страхование», ЗАО СК «Оранта-жизнь», ЗАО «ПРОСТО-страхование. Жизнь и пенсия», ЗАО «СК «Украинская страховая группа».

Федерация создана с целью содействия развитию рынка классического страхования в Украине.