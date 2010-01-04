Лихтенштейн начинает борьбу с уклонением от налогов

Лихтенштейн предложил ФРГ заключить договор, согласно которому немецкие клиенты банков княжества должны будут раскрыть информацию о своих счетах или перевести средства в другую оффшорную зону, сообщает Немецкая волна.

Правительство Лихтенштейна обратилось к ФРГ с предложением заключить соглашение, способствующее легализации укрытых от налогов денежных средств, сообщает 3 января агентство dpa. "Мы хотим поддержать Германию в ее борьбе с уклонением от уплаты налогов", - заявил глава правительства Княжества Лихтенштейн Клаус Чючер.

Легализация средств или закрытие счета

Суть соглашения состоит в том, что немецким клиентам банков княжества поступит предложение до 2015 года раскрыть ФРГ информацию о своих счетах, задним числом уплатить все необходимые налоги и в случае необходимости - штрафы. Разработанный Лихтенштейном план по легализации теневых средств отличается от классической "явки с повинной" тем, что в случае нежелания обнародовать информацию о своих счетах клиентам банков предоставляется возможность перевести средства из банков Лихтенштейна в какую-либо другую оффшорную зону, сказал Клаус Чючер в интервью немецкому изданию Focus.

Подобный договор Лихтенштейн уже заключил с Великобританией. По его словам, правительство Великобритании может быть уверенно в том, что в 2015 году в банках княжества не останется денег, укрытых от британских налогов.

Лихтенштейн более не "налоговый оазис"

В течение прошлого года княжество обязалось выполнять международные договоренности в налоговой сфере и заключило предписанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соглашения об обмене информацией с целью борьбы с уклонением от налогов с 12 индустриально развитыми странами. В итоге в ноябре 2009 года ОЭСР принял решение вычеркнуть Лихтенштейн из так называемого серого списка "налоговых оазисов".