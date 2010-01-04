Credit Suisse: развивающиеся рынки покажут 20%-ный рост в 2010 г.

Рынки развивающихся стран могут вырасти более чем на 20% в этом году, считает Credit Suisse. Это будет крупнейший прирост за год, поддерживаемый восстановлением американской экономики, сообщает k2kapital.

Акции развивающихся стран выросли на 16%. Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,9% до максимума за 17 месяцев, достигнув 998,17 пунктов в Лондоне. В этом году индекс может вырасти до 1200 пунктов, что на 21 % выше, чем в настоящее время, отмечают эксперты банка.

Экономика США, крупнейшая в мире, вероятно, выросла на 4,5% в четвертом квартале 2009 г., и может вырасти на 4% в первой половине 2010 г., по оценкам аналитиков банка.