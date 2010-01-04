Правительства зоны евро разместят облигации на 1,3 трлн. долл. в 2010 г.
17:14, 04 января 2010Финансы
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60% этих размещений ожидается в 1-й половине года
Правительства государств зоны евро могут предложить инвесторам долговые ценные бумаги на общую сумму 912 млрд. евро ($1,3 трлн.) в 2010 г., чтобы сократить дефицит бюджетов, и 60% этих размещений ожидается в первой половине года. Такие оценки приводит Citigroup, сообщает k2kapital.
Оценки показателя размещений облигаций были пересмотрены в сторону повышения с 869 млрд. евро, прогнозируемых в сентябре. В 2009 г. заимствования правительств зоны евро составили 830 млрд. евро., считают аналитики банка.
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