Правительства зоны евро разместят облигации на 1,3 трлн. долл. в 2010 г.

Правительства государств зоны евро могут предложить инвесторам долговые ценные бумаги на общую сумму 912 млрд. евро ($1,3 трлн.) в 2010 г., чтобы сократить дефицит бюджетов, и 60% этих размещений ожидается в первой половине года. Такие оценки приводит Citigroup, сообщает k2kapital.

Оценки показателя размещений облигаций были пересмотрены в сторону повышения с 869 млрд. евро, прогнозируемых в сентябре. В 2009 г. заимствования правительств зоны евро составили 830 млрд. евро., считают аналитики банка.