ЦИК: На подготовку выборов в 2010 г. деньги еще не поступали

Расходы на подготовку и проведение президентских выборов профинансированы в 2009 году на 80%, а финансирование на 2010 год еще не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 4 января журналистам заместитель председателя ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, на конец 2009 года затраты на подготовку и проведение выборов были профинансированы в объеме около 80% от необходимого. В частности, были полностью проплачены расходы по изготовлению избирательной документации, в том числе избирательных бюллетеней и услуги СМИ.

В то же время остались недофинансированными расходы по оплате труда членов избирательных комиссий. Однако, по словам М.ОХЕНДОВСКОГО, это произошло по вине окружных комиссий, которые своевременно не подали необходимые документы.

«На сегодняшний день ситуация с финансированием выборов не изменилась абсолютно, поскольку еще не началось финансирование расходов, необходимых для организации подготовки выборов в 2010 году», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Кроме того, он сообщил, что возможно завтра (5 января) ЦИК на своем заседании рассмотрит проект сметы расходов на подготовку и проведение выборов на 2010 год.

ЦИК намерен передать эту смету органам исполнительной власти. В то же время М.ОХЕНДОВСКИЙ напомнил, что органы государственной власти во время праздников не работают, поэтому документы будут переданы только после новогодних и рождественских праздников.

Также М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что ЦИК надеется на эффективную и скорейшую реакцию органов государственной власти относительно финансирования выборов президента.