ЕС выделил Грузии 4,55 млн. евро

Европейский Союз выделил Грузии третий транш в размере 4,55 млн. евро, который будет направлен на поддержку реформ в финансовом секторе. Об этом РБК сообщили в делегации Евросоюза в Грузии.

"Третий транш из тех 15 млн. евро, которые Евросоюз выделил государственному бюджету Грузии в 2007-2010 гг. на реформирование государственной финансовой системы, был выделен в конце 2009 г.", - говорится в сообщении.

В делегации ЕС в Грузии подчеркнули, что перечисление каждого транша зависит от выполнения правительством Грузии заранее согласованных условий в таких сферах, как составление бюджета, финансовый учет, реформа казначейства, улучшение механизмов внутреннего и внешнего аудита, государственные закупки и усиление службы доходов.

Третий транш был перечислен в соответствии с подписанным между Евросоюзом и правительством Грузии в 2007г. финансовым договором. Согласно данному соглашению, в 2009-2010 гг. выделенная помощь составит 15 млн. евро, еще 1 млн. евро предусматривается для дополнительной технической помощи.

Первый транш в размере 5 млн. евро в рамках этого проекта был перечислен в феврале 2008 г., второй - в размере 4 млн. евро - был перечислен в декабре 2008 г.