Межбанк к 12:00: доллар снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9885/8,0115, к 12:00 цены установились на уровне 7,9870/8,0145 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в России продолжают праздновать Новый Год, в связи с этим торги по российской валюте не проводятся.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4421/1,4423, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,5215/11,5525, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5235/11,5665.