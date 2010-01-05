Доллар дешевеет к ключевым валютам

Курс доллара к ключевым валютам на торгах во вторник упал на повышении аппетита игроков к риску после публикации статистических данных об уровне промпроизводства в США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В частности, курс американской валюты к евро в ходе утренней сессии торгов в немецком Франкфурте незначительно опустился - до 1,4416 доллара за евро против значения в 1,4412 доллара за евро, достигнутого накануне вечером в Нью-Йорке. Также курс доллара снизился и по отношению к другой ключевой валюте, японской иене, упав до 91,91 иены за доллар против 92,60 иены за доллар в понедельник. Тем не менее, курс доллара к британскому фунту стерлингов на валютных торгах в Лондоне во вторник вырос и торговался на уровне 1,6037 доллара за фунт против значения в 1,6094 доллара за фунт, достигнутого в понедельник вечером в Нью-Йорке.

Воодушевившись данными о росте промышленного производства в США, инвесторы приняли решение вкладывать свои средства в акции - более рисковые активы по сравнению с традиционно "безопасными"низкодоходными валютами, такими как доллар и японская иена. Накануне американский институт менеджмента поставок (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал доклад об уровне промпроизводства в США в декабре 2009 года. Согласно расчетам экспертов, данный показатель в прошлом месяце продемонстрировал наиболее высокие темпы за более чем три года и составил 55,9 пункта по сравнению с ноябрьским уровнем в 53,6 пункта. При расчете индекса опрашиваются представители почти 400 фирм, действующих практически во всех отраслях американской экономики. сообщает РИА Новости.