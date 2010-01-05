Годовая инфляция в зоне евро в декабре составит 0,9%

Годовая инфляция в декабре 2009 года (декабрь-2009 к декабрю-2008) в зоне евро, по предварительным данным, будет составлять 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне 0,5%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 1,0%.

В зону евро с января 2009 года входит 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.