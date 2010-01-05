Кембриджский университет впервые за 800 лет выпустит облигации

Кембриджский университет впервые за свою 800-летнюю историю будет привлекать инвестиции на рынке, планируя в 2010 году собрать до 400 миллионов фунтов стерлингов путем выпуска облигаций, пишет во вторник газета Times.

Всемирный престиж Кембриджа позволял ему многие годы оставаться полностью независимым от рыночного финансирования и поддерживать свою деятельность, помимо государственных дотаций, благодаря меценатам и жертвователям. Однако сейчас, когда университет нуждается в крупных вливаниях для нескольких строительных проектов, руководство приняло решение нарушить многовековой принцип.

Финансовый директор университета Эндрю Рейд сообщил Times, что выход "в незнакомую область" был болезненным для Кембриджа, однако сейчас это единственный способ собрать необходимое финансирование. "Мы остаемся открытыми для банковского финансирования, частных инвестиций или выпуска облигаций. Однако, тот объем финансирования, в котором мы сейчас нуждаемся, и сроки реализации проектов (порядка 30-40 лет) подталкивают нас к мысли, что облигации станут оптимальным вариантом для развития", - сказал он.

Выпуск ценных бумаг, по его словам, станет одноразовой акцией. Последние два года Кембриджский университет вел переговоры с банками и планирует выпустить облигации в срок от шести месяцев до года. Кроме того, университет надеется, что выпуск облигаций получит высший кредитный рейтинг. Рыночные способы привлечения инвестиций британский университет позаимствовал у американских коллег, главным образом, у ассоциации частных американских университетов "Лига плюща" (Ivy League), которые начали выпускать облигации после того, как финансовый кризис резко сократил поток инвестиций. Так, за последние 12 месяцев Гарвардский и Принстонский университеты выпустили облигаций на 2,5 и 1 миллиард долларов соответственно.

Нынешний кризис не в первый раз заставляет британские вузы перенимать американский стиль управления финансами. Ранее Кембриджский и Оксфордский университеты уже ввели у себя по американскому примеру внутренние инвестиционные комиссии для того, чтобы снизить свою зависимость от госфинансирования. Собранные средства Кембриджский университет планирует направить на развитие северо-западного района университетского городка, а также на поддержку существующих музейных и образовательных центров, сообщает РИА Новости.