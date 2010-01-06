Межбанк открылся котировками 7,9820-8,0010 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9820/8,0010 грн./долл., котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4390/11,4680 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в России продолжают праздновать Новый год, в связи с этим торги по российской валюте не проводятся.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4330/1,4332 (вторник - 1,4421/1,4423).

Во вторник, 5 января, Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,9825.