Межбанк: доллар подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9820/8,0010, к 12:00 цены выросли 8,0050/8,0175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в России продолжают праздновать Новый год, в связи с этим торги по российской валюте не проводятся.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4330/1,4332, а к 12:00 поднялись до 1,4366/1,4368.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,4390/11,4680, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5060/11,5210.