Туркменистан и Иран открыли газопровод в обход России

Президенты Ирана и Туркменистана Махмуд АХМАДИНЕДЖАД и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ официально открыли новый газопровод, соединивший две страны. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на AFP.

Газопровод Довлятабад-Серахс-Хангеран стал второй трубой, через которую будет поставляться в Иран туркменский газ. Его протяженность составляет 30,5 км.

По слова М.АХМАДИНЕДЖАДА, запуск газопровода позволит вывести туркменский газ не только на рынок Ирана, но и далее в регион Персидского залива. В свою очередь, Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ подчеркнул, что успешное завершение строительства показало возможности стран в реализации сложных в научно-техническом отношении проектов.

Возведение газопровода поможет почти удвоить экспорт туркменского газа в Иран - с нынешних 8 миллиардов кубометров в год до 14 миллиардов. В будущем планируется, что оборот достигнет 20 миллиардов кубометров.

Туркменистан начал активно искать расширения газовых связей с Ираном после конфликта с Россией, когда "Газпром" отказался покупать у Ашхабада топливо, обосновав этот шаг слишком высокой его стоимостью. До начала 2009 года около 90 процентов газового экспорта Туркменистана приходилось на Россию.

Помимо Ирана, Туркменистан наладил сотрудничество и с Китаем. В декабре 2009 года страна открыла новый газопровод, по которому в КНР через Среднюю Азию будет поставляться до 40 миллиардов кубометров газа в год.