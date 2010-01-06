Данилишин: инфляция в 2010 году составит 9,7%

Учитывая, что по итогам 2009 года инфляция составила 12,3%, прогноз инфляции в 2010 году в размере 9,7% можно считать вполне реальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Учитывая уровень инфляции в декабре 0,9% и по итогам года – 12,3%, можно считать, что показатель на уровне 9,7% является таким, который можно, благодаря действиям правительства, достичь в 2010 году», - сказал он.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что в текущем году все усилия правительства будут направлены на стабилизацию экономической ситуации и подъем реального сектора экономики.

«Думаю, что благодаря действиям правительства и лично премьер-министра мы сможем достичь контроля над ситуацией и сделать все для того, чтобы предложенные макропоказатели на 2010 год были достигнуты», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

В проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданном Кабинетом министров Украины, заложены следующие прогнозные макропоказатели: номинальный ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпы роста ВВП – 3,76%, инфляция – 9,7%, фонд оплаты труда – 331 млрд. грн.