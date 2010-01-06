Госфинуслуг исключила СК «Эстрин» и страховое общество «Престиж»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности, исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения ЗАО «Страховая компания «Эстрин» (г. Киев) и акционерное страховое общество «Престиж» (г. Киев).

Как сообщается на официальном сайте Госфинуслуг, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 5 января.

Комиссия также внесла с Госреестр финучреждений КС «Говерла» (Закарпатская обл.), а также финансовые компании ООО «Факторинговая компания «Премьера» (г. Киев) и ООО «Финансовая компания «Дельта М.Факторинг» (г. Киев).