Базовая инфляция в Украине в 2009 году составила 14,9%

Базовая инфляция в Украине в декабре 2009 года против ноября составила 0,7%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в Госкомстате отметили, что в декабре 2008 года против ноября 2008 года базовая инфляция составляла 2%, в целом за 2008 год – 21,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года), в 2009 году – 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).