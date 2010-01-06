Межбанк: доллар вырос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9820/8,0010, к 12:00 цены выросли до 8,0050/8,0175. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,0280/8,0390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9825.

В России продолжают праздновать Новый год, в связи с этим торги по российской валюте не проводятся.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4290/1,4380.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4390/11,4680, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5060/11,5210. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5190/11,5465.