Определение почасовой минимальной зарплаты с 2010 г. невозможно

Определение почасовой минимальной заработной платы невозможно из-за непринятия закона о госбюджете-2010.

Такое мнение агентству УНИАН высказал адвокат, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим КОПЕЙЧИКОВ, комментируя вступление в действие закона о почасовой оплате труда с 1 января т.г.

Согласно ст. 3 Закона Украины «Об оплате труда» в редакции, которая действует с 1 января 2010 г., минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной на территории Украины для предприятий всех форм собственности и ведения хозяйства и физлиц, которые используют труд наемных работников.

Несмотря на нововведение, объяснил М.КОПЕЙЧИКОВ, "определение минимальной зарплаты за час (труда) фактически невозможно, учитывая непринятие Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», а следовательно, отсутствие определенной в установленном законодательством порядке почасовой минимальной зарплаты». По его словам, механическое деление месячной минимальной зарплаты на количество рабочих часов в месяце в данном случае является невозможным.

Что касается самого введения почасовой минимальной зарплаты, то, несмотря на в целом позитивную оценку (ввиду увеличения в условиях экономического кризиса количества работающих неполный рабочий день, введения сокращенной рабочей недели, а также принимая во внимание мировой опыт), следует отметить, что с точки зрения законодательной техники введение такой оплаты осуществлено несовершенно, при отсутствии концепции введения почасовой минимальной зарплаты и внесения необходимых изменений в значительное количество законодательных актов, отметил эксперт. Он подчеркнул, что фактически ни один нормативный документ, измененный согласно закону №1574 от 25 июня 2009 г. о введении почасовой оплаты труда, в настоящее время в действие не вступил.

Справка УНИАН. 13 июля 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).

Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.

Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о Государственном бюджете.