Греция усилит борьбу с бюджетным дефицитом

Власти Греции заявили, что приведут бюджет страны в соответствие с требованиями Евросоюза в течение двух лет – на год раньше, чем предполагалось.

Как передает Би-Би-Си, бюджетный дефицит Греции – самый большой среди европейских стран, и греческое правительство испытывает серьезное давление со стороны стран ЕС и представителей других финансовых рынков, требующих его сокращения.

По правилам Евросоюза, этот показатель не должен выходить за пределы в 3% от объема ВВП страны. Греция превышает это ограничение более чем в четыре раза - 12,7% ВВП.

Для исправления ситуации стране нужны внешние заимствования, однако состояние ее финансовой системы не вызывает энтузиазма у других участников рынка, что делает сторонние кредиты весьма дорогими.

По словам греческого министра финансов, премьер-министр страны дал указание ускорить процесс сокращения государственного долга.

Правительство социалистов, получившее контроль над страной всего несколько месяцев назад, оказалось в сложной ситуации. Приход к власти для него был обусловлен в большой степени обещаниями увеличить зарплаты и расходы на социальные нужды.

Сейчас у властей просто нет денег, чтобы осуществить это.

К тому же три ведущих международных кредитных агентства понизили рейтинги правительственных облигаций Греции, что осложнило получение кредитов на международном рынке.