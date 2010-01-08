Франция снова названа лучшей страной для проживания

Франция в пятый раз подряд признана экспертами лучшей страной в мире для проживания, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно обнародованному исследованию журнала International Living, ежегодно составляющему индекс качества жизни, Франция опередила другие государства по совокупности таких факторов, как стоимость товаров и услуг, экология, безопасность, развлечения.

В пятерку лидеров попали Австралия, Швейцария, Германия и Новая Зеландия.

По оценке авторов исследования, жизнь французов "максимально полна": они наслаждаются отдыхом на пляжах Ривьеры и лыжных курортах Альп, в их стране "лучшая система здравоохранения". Среди завидных традиций французов составители индекса назвали двухчасовой перерыв на обед в недорогих ресторанах, а среди удовольствий - лучшее в мире вино.

Жители же Великобритании оказались на 25-м месте. По мнению специалистов, они "слишком много работают, переутомляются" и имеют меньше выходных, чем их соседи к югу от Ла-Манша.

Из-за экономического кризиса с третьего на седьмое место в рейтинге опустились США. "Достижение американской мечты ускользает от все большего числа американцев", - считают авторы исследования.