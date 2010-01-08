Власть Киева предлагает утвердить новую символику столицы

Власть Киева обнародовала новые флаг и герб столицы, которые предлагаются к утверждению горсоветом, а также новый расширенный перечень символики города, за использование которой будут взиматься местный сбор.

Соответствующий проект решения Киевского городского совета «Об утверждении Герба и Флага города Киева, утверждении Положения о символике г. Киева и Перечня названий и изображений объектов, относящихся к символике г. Киева» размещен на официальном веб-портале городской власти с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц. Конечный срок приема отзывов и предложений - 18 января текущего года.

Главный разработчик проекта - Главное управление охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.

Этим документом также предлагается утвердить новый перечень названий и изображений объектов Киева, относящихся к символике столицы, за использование которых физические и юридические лица будут платить городской сбор. Предусматривается сохранить ставку сбора, а именно, с юридических лиц - 0,1% стоимости произведенной продукции (выполненных работ, предоставленных услуг) с использованием символики Киева (за вычетом налога на добавленную стоимость); для физических лиц – пять необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В этот перечень включены 140 названий улиц или местностей, а также изображения: геральдика территориальной общины (герб и флаг города Киева); 5-ти улиц, 6-ти площадей, 10-ти беседок и фонтанов; 16-ти объектов архитектурных ансамблей и комплексов; 30-ти монументов, памятников, памятных знаков; ряд изображений отдельных сооружений Киева; 6-ти станций метрополитена и 10-ти мостов столицы. В целом, в перечне более 300 пунктов названий и изображений.

Как отмечается в проекте, решение подготовлено с целью возвращения тысячелетних исторических традиций геральдических символов местного самоуправления столицы Украины – города-героя Киева. Утверждением описания и изображения герба Киева, описания и изображения флага города, принятием Положения о символике столицы и Перечня названий и изображений объектов, относящихся к символике г. Киева, предусматривается достичь главной цели - наиболее полного и верного освещения содержания, описания и порядка использования местной символики, а процедуры уплаты местного сбора будут четко прописаны в едином документе. Согласно предложенной схеме, в процессе взимания местного сбора будут задействованы две государственные структуры, а именно – Главное управление культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), которое в пределах своих полномочий предоставляет разрешение на использование символики, и государственные налоговые органы, которые взимают местный сбор.

Среди ожидаемых результатов принятия этого нормативного акта – исключение возможности злоупотреблений и не оправданных промедлений со стороны должностных лиц государственных органов в выдаче разрешительного документа и уплаты местного сбора, что позволит увеличить объем поступлений в бюджет города Киева, а также уменьшение социального напряжения между органами власти и субъектами ведения хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2009 г. киевская власть сообщила о подготовке для утверждения на сессии горсовета расширенного перечня символики Киева, за использование которой придется платить городской сбор зарегистрированным как физическим, так и юридическим лицам, а также соответствующее положение о его взыскании.

22 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что Киевсовет планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос о расширении перечня символики Киева, за использование которой взимается налог.