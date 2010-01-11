Тимошенко: После выборов доллар будет стоить 6 грн.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что после президентских выборов доллар в Украине будет стоить 6 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера вечером во время эфира на ТК "Визит" в Кременчуге Полтавской области.

"Вся экономическая и финансовая система говорит о том, что гривня сегодня не может стоить дешевле, чем 6 с копейками гривень за доллар. И это будет сделано через 2-3 месяца после выборов, так как курс 8 (грн.) - это еще одна технология, чтобы люди стали бедными. Только Украина, а вернее Нацбанк, на 64% удешевил гривню. Это так они борются с конкурентами. Гривня будет крепнуть и до 6 с копейками дойдет. Может 6,50, может 6,30", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также объяснила, что сегодня нет ни кризисных, ни финансовых, ни экономических причин для роста курса доллара.

По ее словам, в случае победы на выборах Президента она внесет в парламент кандидатуру на должность главы НБУ.

"Таким образом все искусственные препятствия, которые удерживают гривню в "болезненном" состоянии, будут сняты", - считает премьер-министр.