Доллар и евро на открытии торгов в РФ упали

Курс доллара расчетами "завтра" упал на открытии первой валютной сессии года на ММВБ на 79 копеек и составил 29,50 рубля, евро ослабел на 78 копеек - до 42,64 рубля, сообщает РИА Новости. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на 10.07 мск, сократилась на 84 копейки по сравнению с уровнем закрытия последних валютных торгов 2009 года 30 декабря, составив 35,36 рубля.

Курс доллара на закрытии сессии 30 декабря был зафиксирован на отметке 30,29 рубля, евро - на уровне 43,42 рубля.