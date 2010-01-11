Межбанк открылся ростом доллара и евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0150/8,0430 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2726/0,2735 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6415/11,6850 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4526/1,4528 долл./евро (среда, 6 января, - 1,4330/1,4332 долл./евро).

В среду, 6 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9825 грн./долл.