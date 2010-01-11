Средний курс покупки доллара в комбанках сегодня повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн./долл., что на 0,5% дороже, по сравнению с 10 января, продают – по 8,07 грн./долл., курс не изменился со вчерашнего дня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,99-8,04 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1%, по сравнению с 10 января, и сегодня составляет 11,57 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,74 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,67 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 января, понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2599 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2684 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,02 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,08 грн./долл., курс не изменился.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,04 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,2%, по сравнению с 10 января, и сегодня составляет 11,59 грн./евро, продажи – на 0,9% – до 11,75 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,51-11,67 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 10 января, не изменился и сегодня составляет 0,2568 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4% – до 0,2681 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,99/8,055 грн., евро – 11,47/11,67 грн., рубль – 0,2590/0,2690 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,08 грн., евро – 11,48/11,70 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,99/8,07 грн., евро – 11,45/11,80 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 января, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 11,458475, к российскому рублю – 0,26453.