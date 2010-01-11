КРУ выявило в "Артеке" свыше 300 млн. грн. финансовых нарушений

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму проверяет финансовую деятельность международного детского центра «Артек» (Большая Ялта) за несколько прошлых лет.

Как говорится в переданном УНИАН пресс-службой крымской милиции сообщении, Контрольно-ревизионное управление Украины, проверяя деятельность «Артека», выявило за период с 1 марта 2005 по 1 сентября 2007 года финансовых нарушений на сумму 301,6 млн. грн.

Милиция получила доступ к результатам проверки. «По фактам, выявленным КРУ, проводится дополнительная проверка. Уже сейчас можно констатировать, что милицией Ялты выявлен и официально задокументирован факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму 10 млн. грн.», - говорится в сообщении.

Проверка продолжается.