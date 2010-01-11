В первую неделю года китайские банки выдали 88 млрд. долл. кредитов

Китайские банки выдали около 600 млрд. юаней ($88 млрд.) в виде новых кредитов в первую неделю 2010 г., согласно данным газеты Economic Information Daily.

Этот всплеск, почти вдвое больший, чем среднемесячный показатель во второй половине 2009 г., может побудить центральный банк наращивать контроль за кредитным сектором, сообщает издание.

Китайские банки традиционно спешат выдать как можно больше кредитов в январе для повышения своего ежегодного процентного дохода. Нынешний всплеск кредитования также связан с опасениями того, что чиновники скоро захлопнут дверь для дешевых займов. Аналитики ожидают, что банки страны выдадут кредитов на 7,5 трлн. юаней в этом году, по сравнению с рекордным уровнем в 9,5 млрд. юаней в 2009 г., сообщает k2kapital.