Ющенко: государственный бюджет не будет принят до марта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что государственный бюджет на 2010 год не будет принят до марта.

Об этом он сказал в интервью Черниговской телерадиокомпании.

«Такого еще не было, чтобы страна не была готова принять бюджет ни в январе, ни в феврале, и не будет готова и в марте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что из-за этого не выполняется и закон о повышении социальных стандартов. «Премьер, которая не представила бюджет, не выполняет этот закон, как он не выполнялся и в 2009 году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил уверенность в том, что Украина вскоре будет иметь ответственного премьер-министра, способного сформировать бюджет страны и обеспечить выплаты, предусмотренные законом о социальных стандартах.

Он назвал деятельность Юлии ТИМОШЕНКО непрофессиональной. «Нам нужно покончить с таким премьерством, с таким премьером и с такой виртуальной диктаторской моделью, когда страна зависит от того, в каком настроении встает один человек», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, нужно иметь премьера не «шоумена и не авантюристку, а человека, который думает об Украине, думает о политике реформ».

Как сообщал УНИАН, 20 ноября т.г. Верховная Рада Украины вернула проект бюджета-2010 на доработку с целью приведения его в соответствии с требованиями Конституции, Бюджетного кодекса, Закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» и других законов Украины.

21 декабря на заседании Согласительного совета ВР министр Кабинета министров Петр КРУПКО заявил, что Кабинет Министров предлагает парламенту принять государственный бюджет на 2010 год, отменив постановление о возвращении его правительству.

Фракция БЮТ настаивала на отмене решения ВР о возвращении на доработку проекта закона о госбюджете на 2010 год. Как сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, во время принятия данного решения была нарушена процедура, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы вернуть всю процедуру в правовое поле». Однако ВР не согласилась на это предложение.

В тот же день первый заместитель главы Секретариата – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК заявил: «Факт неподачи закона о бюджете 2010 года в парламент ставит всю бюджетную политику 2010 года за рамки действующего правового поля. Она будет осуществляться исключительно в ручном режиме».

По его прогнозу, вызовами непринятия бюджета станут существенный дисбаланс доходов и расходов в первом квартале следующего года, нефинансирование важных расходов, в том числе выплаты повышенных социальных стандартов; риски для бюджета НАК «Нафтогаз Украины».