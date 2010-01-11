НБУ: деление банков на группы (2010 г.)

Национальный банк Украины утвердил на 2010 год деление банков на группы I, II, III, IV в соответствии с установленными для них предельными значениями активов. Решение Комиссии НБУ по вопросам присмотра и реглированию деятельности банков "О делении банков на группы" (№867 от 30.12.2009) размещено на сайте Верховной Рады.

На 2010 год предельные размеры активов для отдельных групп банков следующие:

группа I: активы - больше 13000 млн. грн. (18 банков);

группа II: активы - больше 4000 млн. грн. (20 банков);

группа III: активы - больше 1500 млн. грн. (21 банк);

группа IV: активы - меньше 1500 млн. грн. (122 банка).