НБУ: деление банков на группы (2010 г.)
16:32, 11 января 2010Финансы
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Национальный банк Украины утвердил на 2010 год деление банков на группы I, II, III, IV в соответствии с установленными для них предельными значениями активов. Решение Комиссии НБУ по вопросам присмотра и реглированию деятельности банков "О делении банков на группы" (№867 от 30.12.2009) размещено на сайте Верховной Рады.
На 2010 год предельные размеры активов для отдельных групп банков следующие:
группа I: активы - больше 13000 млн. грн. (18 банков);
группа II: активы - больше 4000 млн. грн. (20 банков);
группа III: активы - больше 1500 млн. грн. (21 банк);
группа IV: активы - меньше 1500 млн. грн. (122 банка).
Группы банков по размеру активов на 2010 год (ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)
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