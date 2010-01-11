Нацбанк 13 января проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 13 января проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 15 января – по продаже швейцарских франков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 13 января и 10 тыс. швейцарских франков – для аукциона 15 января. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

При этом относительно проведения аукциона 15 января указывается, что «в случае внесения изменений в кредитный договор, которые касаются передачи долга по кредиту от первоначального должника физического лица-резидента другому физическому лицу-резиденту (новый должник), банк имеет право удовлетворить потребности клиента – нового должника в покупке иностранной валюты для обеспечения выполнения платежей по кредитному договору при условии соответствия настоящего договора требованиям, установленным для участия в аукционе».

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены принять участие в спецаукционах 13 и 15 января, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.