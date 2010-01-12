Ставки по депозитам крупнейших банков России

Максимальные ставки в крупнейших российских банках в первой декаде января опустились ниже 13% и вплотную приблизились к докризисному уровню, сообщает k2kapital.

В частности, согласно данным Центрального банка, среднее арифметическое значение максимальных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде января опустился ниже 13% годовых, составив до 12,97% годовых.

Менее крупные банки, как ожидается, в ближайшей перспективе будут сохранять разрыв с лидерами на 2-3 процентных пункта. При этом, как пишет "Коммерсант", граждане продолжают считать банковские вклады наиболее надежным инструментом сбережения средств — с января по декабрь 2009 года объем вкладов вырос на 15%.

ЦБ проводит мониторинг ставок по банковским вкладам крупнейших банков с 1 июля текущего года, используя информацию, размещенную на сайтах кредитных организаций. В десятку банков, сайты которых мониторит ЦБ РФ, вошли Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, банк "Уралсиб", Промсвязьбанк, МДМ банк.